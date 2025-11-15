Kırıkkale'de Zorunlu Kış Lastiği Denetimleri Başladı

43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik "zorunlu kış lastiği" denetimleri gerçekleştirildi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Kentin giriş ve çıkış noktalarında denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, durdurulan ticari araçların lastiklerini tek tek kontrol etti. Araçların kış lastiği takıp takmadığı incelenirken, takılı olanların ise diş derinlikleri ölçüldü. Kış lastiği takmayan sürücülere de 5 bin 856 lira para cezası uygulandı.

Uygulamanın, kara yollarında buzlanma nedeniyle yaşanabilecek kayma kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla hayata geçirildiği belirtildi. Bu yıl iki hafta öne çekilerek 15 Kasım'da başlayan zorunlu kış lastiği kullanımı, 15 Nisan 2026'ya kadar devam edecek. Kış lastiği takmayan ticari araçların yola devam etmesine izin verilmeyecek.

Kış lastiğinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağladığı ifade edildi.

Kırıkkale'nin 43 ilin geçiş güzergahı olmasından dolayı kış mevsiminde de yoğun araç trafiğinin yaşandığını belirten Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdür Vekili Başkomiser Erkan Beştepe, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, zorunlu kış lastiği uygulamasının önemine dikkat çekti. Türkiye'nin doğu-batı ile kuzey-güney aksında kritik bir bağlantı noktası olan Kırıkkale'den, kış aylarında günlük ortalama 60 bin aracın geçtiğini ifade eden Beştepe, "Böylesine önemli bir kavşakta, Valiliğimiz öncülüğünde tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla gerekli koordinasyon sağlanarak ilgili tüm tedbirler planlanmıştır. Bilindiği üzere ülkemiz genelinde bu yıl kış lastiği zorunluluğu, her yıldan farklı olarak 15 Kasım ile 15 Nisan tarihleri arasında uygulanmaktadır. Kış lastiği kullanım zorunluluğu ticari araçları kapsamaktadır; ancak bizler, hususi otomobil sürücülerine de kış lastiği kullanmalarını önemle tavsiye ediyoruz" dedi.

Kış lastiklerinin yola tutunmayı artırdığını dile getiren Beştepe, su ve sulu kar birikintilerinin lastik kanalları vasıtasıyla daha kolay tahliye edilmesinin kazaları önlemede büyük rol oynadığını söyledi. Beştepe, tüm sürücülere kazasız ve hayırlı yolculuklar diledi. - KIRIKKALE