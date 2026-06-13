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Ot balyası yüklü kamyon devrildi: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Ot balyası yüklü kamyon devrildi: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
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Kırıkkale-Ankara kara yolunda ot balyası yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yol bir süre trafiğe kapandı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazada yaralanan olmazken, sürücü ve araç sahibine belge eksiklikleri nedeniyle toplam 36 bin 391 lira ceza kesildi.

Kırıkkale'de ot balyası yüklü kamyonun devrilmesiyle Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı. Yola savrulan balyalar nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, yapılan inceleme sonrası sürücü ve araç sahibine toplam 36 bin 391 lira ceza uygulandı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.M. idaresindeki 71 ACT 430 plakalı Mitsubishi marka ot balyası yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yola devrildi. Kazanın ardından kamyondaki ot balyaları kara yoluna savruldu.

Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde trafik akışı durdu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Trafik ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kilometrelerce uzayan trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi. Ekiplerin incelemesinin ardından kamyon, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yola savrulan ot balyalarının da toplanmasıyla trafik akışı normale döndü. Yaralananın olmadığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Öte yandan, yapılan denetimde kamyonla ilgili belge eksikleri de tespit edildi. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında, yetki belgesi olmadan ticari yük taşımacılığı yapıldığı gerekçesiyle 21 bin 333 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, SRC belgesi bulunmayan sürücüye 4 bin 392 lira, bu sürücüyü çalıştıran araç sahibine ise 10 bin 666 lira ceza kesildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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