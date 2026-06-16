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Keşan'da 6 şüpheli "tefecilik" iddiasıyla gözaltına alındı

Keşan'da 6 şüpheli 'tefecilik' iddiasıyla gözaltına alındı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 4 milyon 150 bin TL değerinde alacak kaydı, 1 milyon 50 bin TL değerinde senet, nakit para ve çok sayıda belge ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 6 şüpheli "tefecilik" iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yürütülen soruşturma kapsamında, 6 şüpheli hakkında 2 aya yakın süreyle teknik takip yapıldı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüpheliler A.K, M.K, Ş.K, K.K, C.K. ve A.K'nin adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon yapılan evlerdeki aramada, toplam 4 milyon 150 bin TL değerinde alacakların yazıldığı not defteri, toplam 1 milyon 50 bin TL değerinde 19 adet senet, 2 adet araç satış sözleşmesi, 10 adet tapu, 3 adet alacak yazılı ajanda, 129 bin 95 TL nakit para ve 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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