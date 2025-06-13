Kelkit'te Yıldırım Düşmesi Sonucu 18 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Kelkit'te Yıldırım Düşmesi Sonucu 18 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, Ağalık Yaylası'nda meydana gelen yıldırım düşmesi olayında 18 küçükbaş hayvan telef oldu. Ayrıca Deredolu Beldesi'nde dolu sonrası meydana gelen sel, bir buzağının hayatını kaybetmesine yol açtı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yaylaya yıldırım düşmesi sonucu 18 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Kelkit ilçesi Ağalık Yaylası'nda meydana geldi. İlçede dün akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve dolu yağışıyla birlikte Ağalık Yaylası'nda küçükbaş hayvan sürüsünün üzerine yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği alanda bulunan 4 üreticiye ait 18 koyun telef oldu.

Öte yandan, ilçeye bağlı Deredolu Beldesi'nde etkisini gösteren dolu yağışının ardından meydana gelen sel nedeniyle bir ahırı su bastı. Sel nedeniyle ahırda bulunan bir buzağı telef oldu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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