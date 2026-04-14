Kayserili işadamına 5 yıl hapis cezası

Kayserili işadamı M.E.'nin alacak verecek meselesi yüzünden tabanca ile bir kişiyi yaralaması nedeniyle yargılandığı davada 5 yıl hapis kararı çıktı.

Kayserili işadamı M.E.; 2025 yılının Ekim ayında müteahhit H.H.U. ile arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmanın ardından yanında bulunan tabanca ile yaralaması nedeniyle Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya başka bir suçtan tutuklu bulunan M.E. ve avukatları katıldı. M.E.'nin avukatı, müvekkilinin istese H.H.U.'yu öldürebileceğini belirterek müvekkilinin alacağı olan parayı alabilmek için korkutmak amacıyla ateş ettiğini belirtti. H.H.U.'nun dolandırıcılık iddiasıyla yargılandığını belirten M.E.'nin avukatı, H.H.U.'nun müvekkilini dolandırdığını ve sürekli oyaladığını belirterek, olayda H.H.U.'nun burnunun dahi kanamadığını söyledi.

Yapılan yargılama sonucu hakeme heyeti öldürmeye teşebbüs suçundan M.E. hakkında beraat kararı verirken, ateşli silahlar kanununa muhalefetten 2 yıl 1 ay, silahlı tehdit suçundan da 2 yıl 11 ay hapis cezasına hükmetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı