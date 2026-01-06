Jandarmadan 'tefeci' operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından tefecilik yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda, 2 şahıs gözaltına alınırken, 3'ü yazılı toplam 17 adet senet ve 1 adet para alacak listesinin yazılı olduğu kağıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yahyalı ilçesine bağlı Çiğilli ve Gazibeyli Mahallelerinde tefecilik yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından 2 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda, 1 adet para alacak listesinin yazılı olduğu not kağıdı, 3 adet yazılı senet, 14 adet boş senet, 1 adet cep telefonu ve sim kartı, 3 adet dekont ele geçirildi.

Yakalanan 2 şahıstan 1'i ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer şahıs ise adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - KAYSERİ