Kayseri'de masa sandalye atölyesinde yangın

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde masa sandalye üretimi yapan atölyede çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Cami Kebir Mahallesi 5092 Sokak üzerinde masa sandalye üretimi yapan bir atölyede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine haber verilmesi ile olay yerinde polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alındı.

Yangında yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ