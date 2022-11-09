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Kars'ta 600 öğrenciye trafik kuralları anlatıldı

3. Sayfa Haberleri

Kars'ta 600 öğrenciye trafik kuralları anlatıldı

Kars'ta trafik polisleri tarafından 600 ilk ve ortaokul öğrencisine trafik kuralları anlatıldı.

Kars'ta trafik polisleri tarafından 600 ilk ve ortaokul öğrencisine trafik kuralları anlatıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayına "çocuk trafik eğitim parkı" brandası sererek ilk ve orta okul öğrencilerinin trafikte dikkat etmesi gereken kurallar ile ilgili eğitim verildi.

600 öğrenci ve 22 öğretmenin katıldığı eğitimde trafik ekipleri öğrencilere trafik işaret ve levhalarını tek tek tanıttıktan sonra uyulması gereken kuralları anlattı. Eğitimi heyecanla dinleyen öğrenciler uygulamalı olarak eğitime katıldı. Yaklaşık 1 saat süren eğitim sonrası öğrenciler yeniden okullarının yolunu tuttu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İsmail Aytemiz Spor Kars 3. Sayfa Haberler

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