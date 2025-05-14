Karabük'te Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Gözaltı

Karabük'te düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ürünleri ele geçirilirken 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Safranbolu ilçesinde tütün basım imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2'si sanayi tipi olmak üzere toplam 5 fabrikasyon tütün sarma makinesi, 10 kilogram kıyılmış tütün, 221 paket bandrollü tütün, 26 bin dal boş makaron ve 10 bin 660 dal dolu makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.K. ve P.K. hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. - KARABÜK