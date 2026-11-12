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Karabük Eflani'de ücret alamadıklarını öne süren 3 işçi kaymakamın iknasıyla indi

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Karabük Eflani'de ücret alamadıklarını öne süren 3 işçi kaymakamın iknasıyla indi
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Karabük'ün Eflani ilçesinde müteahhit firmadan 3 aydır ücretlerini alamadıklarını öne süren 3 işçi, inşaatın çatı katına çıktı. Eflani Kaymakamı Ali Çelik'in işçilerle görüşerek araya girmesi üzerine 3 işçi bulundukları yerden indi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde müteahhit firmadan 3 aydır ücretlerini alamadıklarını öne süren 3 işçi, çıktıkları inşaatın çatı katından kaymakamın araya girerek kendilerini ikna etmesi üzerine indi.

İlçede müteahhit firmadan 3 aydır ücretlerini alamadıklarını öne süren 3 işçi, inşaatın çatı katına çıktı.

İşçilerin çatıya çıktığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

İşçiler, ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle inşaatın çatı katına çıkarak seslerini duyurmaya çalıştı.

Eflani Kaymakamı Ali Çelik'in işçilerle görüşerek araya girmesi üzerine 3 işçi, bulundukları yerden indi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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