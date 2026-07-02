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Kahta'da çöp yangını korkuttu

Kahta'da çöp yangını korkuttu
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iş merkezleri önünde kumaş atıklarının tutuşmasıyla çıkan yangın, park halindeki araçlara sıçrayarak maddi hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iş merkezleri önünde çıkan çöp yangını paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Ahmet Aydın cadde üzerindeki konfeksiyon firmalarının çöp konteyneri yanına bıraktığı kumaşlar henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Kısa sürede büyüyen yangın çevrede korku ve paniğe neden olurken, alevler park halindeki bazı araçlara sıçrayarak maddi hasara yol açtı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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