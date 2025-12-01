Kahramanmaraş'ta Bobinaj Dükkanında 350 Bin Liralık Hırsızlık

Kahramanmaraş'ta bir sanayi sitesindeki bobinaj dükkanında meydana gelen hırsızlık olayında iş yerinden 350 bin lira değerinde malzeme çalındı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Olay, Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Gece geç saatlere meydana gelen olayda, bobinaj dükkanına giren hırsızlar, kapalı kasa bir panelvan ile iş yerindeki malzemeleri yükleyerek kaçtı. Sabah iş yerine geldiğinde kapıların kırıldığını gören esnaf, yaklaşık 350 bin liralık malzemenin çalındığını belirterek büyük mağduriyet yaşadığını söyledi. Gece saatlerinde gerçekleşen hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere kapalı kasa panelvanla iş yerine gelen şüphelilerin önce dışardaki malzemeleri araca yüklediği, daha sonra iş yerinin içindeki kabloları alıp kamyonetle ayrıldığı yansıdı.

İş yeri sahibinin durumu jandarmaya bildirmesi sonrası jandarma tarafından yapılan incelemede aracın da çalıntı olduğu ortaya çıktı. Kamyonetin jandarma ekiplerince ele geçirildiği öğrenilirken şüphelilerin yakalanması yönünde çalışmanın deva ettiği bildirildi.

İş yeri sahibi Orhun Özbek, "Bu alana arka tarafta bir yerden giriyorlar. İşyerimizdeki dinamo ve dalgıç kablolarımızı, sarı kablolar ve bakır kablolarımız vardı onları almışlar. Yaklaşık değeri 350 bin lira olan ürün almışlar. Müşterilerimizin de malzemelerini vardı. Geldikleri aracıda çalmışlar. Bu araçla alıp götürüyorlar. Burada farklı işyerlerine de girmişler. Şahısların yakalanmasını bekliyoruz" dedi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların ise sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ