Kahramanmaraş'ta bin 422 adet kaçak telefon ele geçirildi

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira olan 1,422 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı ve adli işlem başlatıldı.

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şüpheli hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
