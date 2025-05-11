Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var

Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin bir şartı var
Gündem yaratacak iddia: PKK beklenen açıklamayı bugün 13.00'te yapacak

PKK beklenen açıklamayı bugün yapacak! Saat de verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal Anneler Günü mesajı
Çalık Holding önünde dövülerek öldürülen Erol Eğrek'in son videosu ortaya çıktı

Erol Eğrek'in WhatsApp'ta paylaştığı son video ortaya çıktı

Kadıköy'de Dondurma Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Kadıköy'de Dondurma Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kadıköy'deki bir kuruyemiş dükkanında meydana gelen hırsızlık olayında, gece saatlerinde bir kişi dondurma dolabından üç kutu dondurma çaldı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbul Kadıköy'de gece saatlerinde kuruyemişçiye gelen hırsız, dondurma dolabındaki üç kutu dondurmayı alıp olay yerinden ayrıldı. O anlar dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Kadıköy Bostancı Mahallesi Bostan Tariki Sokak'ta bulunan bir kuruyemiş dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi iş yerinin önüne gelerek, dışarıda bulunan dondurma dolabının kapağını açıp, içerisindeki üç kutu dondurmayı aldı. Yaşanan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şahsın rahat tavırlarla doğrudan dolaba yönelip kapağını açarak ürünleri aldığı görüldü. Sabah iş yerine gelen dükkan sahibi Mithat Atlıhan, dolabın kapağının açık olduğunu fark ederek güvenlik kameralarını incelediğinde hırsızlık olayını tespit etti.

"Başka kişilerin başına gelmesin"

Olayla ilgili konuşan dükkan sahibi Mithat Atlıhan, "Dün gece saatlerinde bizim dolabımızdan üç paket dondurma çalınmış. Gece arkadaş geliyor, dolabı açıyor, oradan üç paket dondurmayı alıyor. Sabah geldiğimde dolabın kapağının açık olduğunu fark ettim. O şekilde kameralara baktım. Kameralara baktıktan sonra alıp gittiğini gördüm. Diğer esnaf arkadaşların ya da mahallede başka birilerinin başına gelmesin diye sosyal medyada paylaştık. Yapan arkadaşın yakalanmasını, hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Giden çok önemli bir şey değil ama başka kişilerin başına gelmesin" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cansız bedeni kuyuda bulunan Nagihan için aileden infaz kararı iddiası

Dayısının istismar edip kuyuya attığı Nagihan için kan donduran iddia
Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar

Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü

Tunceli'de 85 yaşındaki kadının bahçesine "servet" yağdı
Müjde Ar sinirden çıldırdı, muhabirlerle tartıştı

Müjde Ar sinirden çıldırdı, muhabirlerle tartıştı
Portekiz'de inanılmaz yarış! Tam şampiyonluk gitti derken Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı

Tam şampiyonluk gitti derken sahneye çıktı! Herkes onu konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.