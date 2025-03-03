Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti

Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti
Özel izinle cezaevinden çıkan Demirtaş, hastanede eşine refakat etmiş

Eşi için cezaevinden özel izinle çıktı
Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu

Roketsan mühendisi Yusuf'un ölüm nedeni belli oldu
97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Bir isim törene resmen damga vurdu

İzmir'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 1 Milyon TL'lik Ele Geçirildi

İzmir'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 1 Milyon TL'lik Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 125 bin TL olan 24,35 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünün (KOM) akaryakıt kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 125 bin TL olan 24,35 yon kaçak akaryakıt ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kaçak atık yağ, toplama yağ ve karışımlı akaryakıt ürünlerinin üretim ve ticaretini önlemeye yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu, eş zamanlı aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 125 bin TL olan 24,35 ton kaçak akaryakıt ürünü, 1 adet ruhsatsız tabanca, 70 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Mahkemeye sevk edilen 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüpheli şahıs tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

"Psikolojik üstünlük size geçti mi?" sorusuna verdiği yanıt bomba
img

Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti
img

Babasıyla olan son görüntüleri ortaya çıktı! Ağlatan anlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edip Akbayram vasiyet etti! Son yolculuğuna böyle uğurlanmak istiyor

Edip Akbayram vasiyet etti! Son yolculuğuna böyle uğurlanmak istiyor
İbrahim Hatipoğlu'nu zora sokan Cuesta sorusu

İbrahim Hatipoğlu'nu zora sokan soru! Cevap veremedi
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum?

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu

Milyonlarca kişinin aklındaki soruyu küçük bir çocuk sordu
Kayda aldı, yetmedi bir de yayınladı! AVM tuvaletinde şaşkına uğratan olay

Yer: Ankara! Genç kızın AVM tuvaletinde yaptığına bakın
Aslıhan Gürbüz evinin önündeki manzarayı görünce çıldırdı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı

Evinin önündeki manzara çıldırttı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.