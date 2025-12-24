Haberler

İtalya Başbakanı Meloni: "Bu sene zordu ama endişelenmeyin, 2026 daha da zor olacak"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Palazzo Chigi'de düzenlenen Noel programında başbakanlık personeline hitaben, geçen yılın zorlu geçtiğini belirtirken, 2026'nın daha da zor olacağına dair şaka yaptı. Personeline dinlenmelerini tavsiye eden Meloni, birlikte mücadele ettiklerini vurguladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, resmi konutu Palazzo Chigi'de düzenlenen programda başbakanlık personeline hitaben yaptığı konuşmada, "Bu sene hepimiz için zorlu geçti ama endişelenmeyin, 2026 daha da zor olacak" dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Salı günü başkent Roma'daki Başbakanlık konutu Palazzo Chigi'de Başbakanlık personelini ağırladı. Meloni, Başbakanlık ofisinin bulunduğu tarihi sarayın avlusunda yağmur altında gerçekleştirilen Noel programında, gelecek yıla ilişkin öngörülerini paylaştı. İtalya başbakanı, aralarında kendi ekibi, başbakanlık müşavirleri, sekreterler ve direktörlerin de yer aldığı kalabalığa hitabında, "Sizi seviyorum. Biz bir aileyiz ve yıl boyunca birlikte mücadele ediyoruz. Bu sene hepimiz için zorlu geçti ama endişelenmeyin, 2026 daha da zor olacak" diyerek şakalaştı.

İtalyan lider, "Bu nedenle bu tatilde iyice dinlenmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu olağanüstü ulus için çözümler üretmeye devam etmemiz gerekiyor" dedi. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Süper Lig devine Filistinli golcü

Süper Lig devine Filistinli golcü
Ticaret Bakanlığı'ndan yeni asgari ücret sonrası zam uyarısı

Yeni asgari ücret açıklandı, Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti

Minik Tarık hayatını kaybetti! Valilik talimatıyla okul alarma geçti
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Kaza mı sabotaj mı? Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı

Kaza sonrası gündeme gelen 2 fotoğraf: Bu tesadüf olamaz
Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı

Haberi duyar duymaz soluğu uçağın düştüğü arazide aldı