İtalya Başbakanı Meloni: "Bu sene zordu ama endişelenmeyin, 2026 daha da zor olacak"
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Palazzo Chigi'de düzenlenen Noel programında başbakanlık personeline hitaben, geçen yılın zorlu geçtiğini belirtirken, 2026'nın daha da zor olacağına dair şaka yaptı. Personeline dinlenmelerini tavsiye eden Meloni, birlikte mücadele ettiklerini vurguladı.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, resmi konutu Palazzo Chigi'de düzenlenen programda başbakanlık personeline hitaben yaptığı konuşmada, "Bu sene hepimiz için zorlu geçti ama endişelenmeyin, 2026 daha da zor olacak" dedi.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Salı günü başkent Roma'daki Başbakanlık konutu Palazzo Chigi'de Başbakanlık personelini ağırladı. Meloni, Başbakanlık ofisinin bulunduğu tarihi sarayın avlusunda yağmur altında gerçekleştirilen Noel programında, gelecek yıla ilişkin öngörülerini paylaştı. İtalya başbakanı, aralarında kendi ekibi, başbakanlık müşavirleri, sekreterler ve direktörlerin de yer aldığı kalabalığa hitabında, "Sizi seviyorum. Biz bir aileyiz ve yıl boyunca birlikte mücadele ediyoruz. Bu sene hepimiz için zorlu geçti ama endişelenmeyin, 2026 daha da zor olacak" diyerek şakalaştı.
İtalyan lider, "Bu nedenle bu tatilde iyice dinlenmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu olağanüstü ulus için çözümler üretmeye devam etmemiz gerekiyor" dedi. - ROMA