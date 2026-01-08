Haberler

İstanbul'da fırtına seyyar satıcıların tezgahlarını devirdi

Güncelleme:
Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli lodos İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyerek, seyyar satıcıların tezgahlarını devirdi. Fırtına, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırırken, çatıları uçurdu ve ağaçları devirdi.

İstanbul'da, hayatı olumsuz etkileyen fırtına Eminönü'ndeki seyyar satıcılar da vurdu.

Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli lodos, İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi, teknelere zarar verdi. Fatih Eminönü'nde şiddetli yağışla birlikte etkisini gösteren fırtına seyyar satıcıların tezgahlarını devirdi. Çalışanların, tezgahları tutmakta zorlandığı anlar kameralara yansıdı. - İSTANBUL

