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İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, ortaya garip görüntüler çıktı

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İstanbul Avcılar'da yol verme kavgasında ilginç anlar yaşandı. Sürücülerin "Ben boksörüm" diyerek birbirine vurmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da E-5 Karayolu Avcılar mevkiinde yaşanan olayda yol verme nedeniyle sürücüler arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Adeta profesyonel boksör gibi gard alan sürücüler birbirine yumruk salladı. "Ben boksörüm gel" diyen sürücüye diğeri "Ben de boksörüm" diye karşılık verdi.

O ANLAR KAMERADA

İki sürücünün de yumrukları birbirine isabet etmezken, ortaya çıkan ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, ortaya garip görüntüler çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (62)

Haber YorumlarıNurullah Aydın:

2007 YILINDA TÜRKİYEDE ARAÇ SAYISI 7 MİLYON KÜSÜRDÜ 2024 YILINDA İSE 28 MİLYON KÜSÜR OLDU AMA SORSAN AÇ BU MİLLET

Yorum Beğen296
Yorum Beğenme306
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Haber YorumlarıMEDYA1965 null:

ikiside boksör değil ama yinede siz bilirsiniz ;)

Yorum Beğen349
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıNurullah Aydın:

AVRUPA YAKASINDAN ANADOLU YAKASINA 49 KM YOLU ÜÇ SAATTE GİDİYORUM HAFTANIN BEŞGÜNÜ BÖYLE GEÇİYOR İNSANLAR AÇ ABİ NE YAPSIN AÇLIKTAN BİRBİRİNE SALDIRMAYA BAŞLADI.;)))

Yorum Beğen153
Yorum Beğenme53
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Haber Yorumlarıadem alemdar:

3 ay spor gitmiş sekiyor leylek

Yorum Beğen191
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Haber YorumlarıIbrahim Ateş:

Bizim ülkemizde araba sürmek nekadar zor.trafikde kavga esnasında kazanan taraf gaza basıp uzaklaşandir.

Yorum Beğen148
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıKral Çplak:

Bir olay gören telefona sarıyor. Bu adamların video fotoğraf vs çekmeye paylaşmaya hakkınız yok. Hakkını arayan biri çıkar davalık olursunuz haberiniz olsun.

Yorum Beğen86
Yorum Beğenme26
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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Sagdaki fena degilde, soldaki kardesimiz, filmlerden gordugu kadarini yapiyor... yeterli degil :)))

Yorum Beğen83
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıNediyonDegisik:

HOROZLAR KAPISIYOR HAHAHAAH

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıoğuz şengül:

komik daha kroşe atmayı bilmiyorsun boksörmüş püff 3 5 ay eğitim alan herkesin bir tarafı oynuyor boksörüm diye duyanda pro boksör 3 5 yıl boks yapmış ringlerde nam salmış sanırlar :)

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıMengele:

Bedavadan mac izlemek buna denir fakat cok kisa olmus

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme4
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