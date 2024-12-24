İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, ortaya garip görüntüler çıktı

İstanbul'da E-5 Karayolu Avcılar mevkiinde yaşanan olayda yol verme nedeniyle sürücüler arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Adeta profesyonel boksör gibi gard alan sürücüler birbirine yumruk salladı. "Ben boksörüm gel" diyen sürücüye diğeri "Ben de boksörüm" diye karşılık verdi.

O ANLAR KAMERADA

İki sürücünün de yumrukları birbirine isabet etmezken, ortaya çıkan ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.