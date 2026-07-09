İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: 4 milyon makaron ele geçirildi

İstanbul'da polis ekiplerinin bir kamyonete düzenlediği tütün kaçakçılığı operasyonunda 4 milyon 125 bin makaron ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçu ile ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde Küçükçekmece'de bir araca yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kapalı kasa kamyonete yapılan baskında, kolilere istiflenmiş 4 milyon 125 bin dolu makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli ifadesi alınması için şubeye götürüldü.

Zanlı hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı