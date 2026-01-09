Haberler

İstanbul'da 100 milyar lira kamu zararına neden olan suç örgütüne 2.dalga operasyon: 7 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erol Kurtulmuş liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında altın ve kıymetli maden ticaretinde usulsüzlük yaptığı iddia edilen 7 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca liderliğini Erol Kurtulmuş'un yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, altın ile kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yaptığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca liderliğini Erol Kurtulmuş'un yaptığı öne sürülen ve 100 milyar lira kamu zararına neden olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında altın ile kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yaptığı iddia edilen 7 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilere yönelik 'suç örgütüne üye olma', '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık', '1211 Sayılı T.C.M.B. Kanunu ve bunun tebliğlerine muhalefet', '4749 Sayılı Kanunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet' ve '1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefet' suçlarından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon sonucu 7 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
