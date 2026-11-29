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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına, Arnavutköy Karaburun Sahili'nde dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Dalgalar sahil şeridine taşarken, olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçı teknelerinin kıyıda bekletildiği görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen şiddetli fırtına Arnavutköy'de etkili oldu. Arnavutköy Karaburun Sahili'nde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar sahil şeridine taştı. Dalgaların taşması sonucu bölgedeki balıkçılık faaliyetleri de olumsuz etkilendi. Balıkçı teknelerinin herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kıyıda bekletildikleri görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı