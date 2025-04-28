Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hayati tehlikesi arttı

S. Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden endişelendiren açıklama
Heyelan faciasının yaşandığı akaryakıt istasyonunun müdürü gözaltına alındı

Baba ve 2 kızının hayatını kaybettiği faciayla ilgili yeni gelişme
Topluma 'Deprem' korkusu pompalayan Naci Görür'ün görüntülerine tepki yağıyor

Korku pompalayan Naci Görür'ün görüntülerine tepki yağıyor
Türkiye genelinde tüm marketlerde satılan bal sahte çıktı

Türkiye genelinde tüm marketlerde satılan bal sahte çıktı

Isparta'da Trafik Denetimleri: 19 Sürücüye Ceza Kesildi

Isparta'da Trafik Denetimleri: 19 Sürücüye Ceza Kesildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da yapılan denetimlerde 154 kişi ve 101 araç sorgulanırken, kurallara uymayan 19 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta'da 1.5 saatte 6 farklı noktada gerçekleştirilen denetimlerde 154 kişi ve 101 araç sorgulandı, 19 sürücüye idari para cezası uygulandı.

İl genelindeki 6 ayrı noktada dün 21.00 ile 23.30 saatlerinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 154 şahıs ve 101 araç sorgulandı. Kontroller sırasında kurallara uymadığı tespit edilen 19 araç sürücüsüne çeşitli kusurlardan dolayı idari para cezası kesildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.