Isparta'da Trafik Denetimleri: 19 Sürücüye Ceza Kesildi

Isparta'da 1.5 saatte 6 farklı noktada gerçekleştirilen denetimlerde 154 kişi ve 101 araç sorgulandı, 19 sürücüye idari para cezası uygulandı.

İl genelindeki 6 ayrı noktada dün 21.00 ile 23.30 saatlerinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 154 şahıs ve 101 araç sorgulandı. Kontroller sırasında kurallara uymadığı tespit edilen 19 araç sürücüsüne çeşitli kusurlardan dolayı idari para cezası kesildi. - ISPARTA