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Isparta merkezli dolandırıcılık operasyonu: 19 gözaltı

Isparta merkezli dolandırıcılık operasyonu: 19 gözaltı
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Isparta'da meyve üreticileri ve soğuk hava deposu sahiplerini hileli yöntemlerle dolandırarak haksız kazanç sağlayan 19 şüpheli, jandarma operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 180 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

Isparta'da meyve üreticileri ve soğuk hava deposu sahiplerini hedef alarak haksız kazanç sağladıkları belirlenen 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 180 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince organize suçlar, dolandırıcılık ve mali suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, meyve üreticileri başta olmak üzere soğuk hava deposu sahipleri ve çeşitli vergi mükelleflerini hileli yöntemlerle dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan saha çalışmaları neticesinde Gelendost, Yalvaç ve Eğirdir ilçeleri ile Aksaray ve Afyonkarahisar illerinde ikamet eden şüpheliler tespit edildi. Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilere ait MASAK verileri ve banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde, 2025 yılı içerisinde toplam 180 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. 15-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında suçta kullanıldığı değerlendirilen çeşitli materyallere de el konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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