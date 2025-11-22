Isparta'da Kereste Fabrikasında Yangın

Isparta'da gece saatlerinde alevlere teslim olan kereste fabrikası, itfaiye ekiplerinin sabaha kadar süren müdahalesiyle kontrol altına alınırken, olayda yaralanan olmadı.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kereste fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde fabrikadan yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, fabrika genelini saran yangına müdahale ederek sabaha kadar süren çalışmalar sonucunda alevleri kontrol altına aldı. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, büyük hasar oluşan fabrika tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - ISPARTA