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Isparta'da Halı Saha Maçında Avukat Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Isparta'da Halı Saha Maçında Avukat Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
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Isparta'da bir halı sahada maç yaparken aniden yere yığılan 52 yaşındaki avukat Mustafa Serkan Demirekin'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Olay anı görüntülere yansıdı.

Isparta'da halı sahada maç yaparken bir anda yere yığılan avukat hastanede hayatını kaybetti. 52 yaşındaki avukatın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, avukat Mustafa Serkan Demirekin, dün akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi'ndeki halı sahada maç yaparken aniden yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları yardıma koşarak Demirekin'e kalp masajı yaptı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Demirekin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demirekin'in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendi.

Demirekin'in cenazesinin, otopsi sonrası bugün ikindi vakti Gökgöz Camii'nde kılınacak namazın ardından Gülcü Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Öte yandan, avukatın maç sırasında fenalaştığı anlar da kameralara yansıdı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mustafa Serkan Kalp Krizi 3-sayfa Sağlık Kaza Spor

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