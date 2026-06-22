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İnegöl'de 'Rolex' operasyonu

İnegöl'de 'Rolex' operasyonu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2.5 milyon TL olan 150 adet gümrük kaçağı Rolex marka saat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Y.G. hakkında soruşturma sürüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2.5 milyon TL olan 150 adet gümrük kaçağı Rolex marka saat ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, İnegöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri ile Eskikaracakaya Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir şahsın evinde çok sayıda gümrük kaçağı Rolex marka saat bulunduğu bilgisine ulaştı. Yapılan istihbari çalışmaların ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde gerçekleştirdikleri aramada piyasa değeri yaklaşık 50 bin dolar (yaklaşık 2.5 milyon TL) olan 150 adet gümrük kaçağı Rolex marka saat ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli Y.G. (30), ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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