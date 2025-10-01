Iğdır'da Kaçak Tütün Operasyonu: 5 Gözaltı

Iğdır'da kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, Iğdır Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından dört farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalarda 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler bin 133 paket kaçak sigara, 7 adet elektronik sigara, 22 adet elektronik sigara likiti, 13 adet puro bin 400 adet boş makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün, 128 adet sigara sarma makinesi 440 paket filtreli ağızlık 26 kutu yaprak sigara kağıdı oldu. Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma sürüyor. - IĞDIR