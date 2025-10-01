Haberler

Iğdır'da Kaçak Tütün Operasyonu: 5 Gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, Iğdır Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından dört farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalarda 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler bin 133 paket kaçak sigara, 7 adet elektronik sigara, 22 adet elektronik sigara likiti, 13 adet puro bin 400 adet boş makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün, 128 adet sigara sarma makinesi 440 paket filtreli ağızlık 26 kutu yaprak sigara kağıdı oldu. Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma sürüyor. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
