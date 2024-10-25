İçme suyu markası, karaciğer hasarı nedeniyle büyük tazminata mahkum edildi
ABD'de şişelenmiş suların karaciğerde hasara neden olmasına ilişkin görülen davada şirket aleyhine 5.2 milyar dolarlık tazminat kararı çıktı. Suların içinde jet yakıtı maddesi tespit edilmişti.
ABD'nin Nevada eyaletindeki bir mahkeme jürisi, 2021 yılında mağaza raflarından toplatılmadan önce müşterilerde karaciğer hasarına neden olmaktan sorumlu bulunan Las Vegas merkezli eski bir şişelenmiş su şirketine karşı açılan son büyük davada 5,2 milyar dolar tazminata karar verdi.
Clark County Bölge Mahkemesi kayıtlarına göre, AffinityLifestyles.com Inc. ve Real Water markasına karşı açılan ihmal ve ürün sorumluluğu davasında 12 gün süren duruşma Çarşamba günü verilen kararla sona erdi. Jüri, Hunter Brown ve diğer bazı davacılara yaklaşık 230 milyon dolar telafi edici tazminat ve 5 milyar dolar cezai tazminat verdi.
TAZMİNATA İTİRAZ OLABİLİR
Davacıları temsil eden avukat Will Kemp, Las Vegas Review-Journal'a verdiği demeçte, Real Water'ın sigorta şirketinin, şirket iflas başvurusunda bulunduğu için tazminatların ödenmesine karşı çıkmasını beklediğini söyledi.