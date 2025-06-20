İBB'de Yolsuzluk Soruşturması: İmamoğlu ve İBB Spor Kulübü Başkanı'nın Ailesine Tutuklama Talebi

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İBB'nin görevden uzaklaştırılan Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu ile yeğeni, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklama talebiyle sevk edildiler.

İBB'nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ile yeğeni Murat Keleş, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAhmet Baran:

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Haber YorumlarıAhmet Baran:

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