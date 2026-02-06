Haberler

Hindistan'da kaçak kömür madeninde patlama: 18 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'ın Meghalaya eyaletinde kaçak işletilen kömür madeninde meydana gelen patlamada 18 işçi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. Kurtarma operasyonları devam ediyor. Başbakan Modi, hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım sözü verdi.

Hindistan'ın kuzeydoğusunda kaçak işletilen kömür madeninde meydana gelen patlamada 18 işçi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Maden ocağında mahsur kalan işçileri kurtarma operasyonu sürüyor.

Hindistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Meghalaya eyaletinde kaçak işletilen kömür madeninde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından maden ocağında mahsur kalanlar için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Eyalet polisi Vikash Kumar, olayın "fare deliği madenciliği" adı verilen işçilerin kömür çıkarmak için çömelerek girdikleri dar tünelleri dinamit kullanarak açmaları sonucu meydana geldiğini söyledi. Şu ana kadar 18 kişiye ait cansız bedenin çıkarıldığını, ağır yanık yaraları olan bir kişinin hastaneye kaldırıldığını söyleyen Kumar, yer altında kaç işçinin mahsur kalmış olabileceğinin henüz net olmadığını sözlerine ekledi. Hayatını kaybedenlerin kimlik tespitinin sürdüğünü aktaran Kumar, maden ocağının kimler tarafından işletildiğinin ise henüz belirlenemediğini bildirdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine 200 bin rupi (2 bin 215 dolar) yaralananlara ise 50 bin rupi maddi yardım sağlanacağını duyurdu.

Meghalaya'da 2018 yılında bir maden ocağını yakınlarda bulunan nehir sularının basması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetmişti. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 24 kişi öldü, 100 kişi yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum

Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek

Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi

Epstein skandalı Trump'tan önce onun kellesini alacak
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu

Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu