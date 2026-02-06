Hindistan'da kaçak kömür madeninde patlama: 18 ölü

Hindistan'ın kuzeydoğusunda kaçak işletilen kömür madeninde meydana gelen patlamada 18 işçi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Maden ocağında mahsur kalan işçileri kurtarma operasyonu sürüyor.

Hindistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Meghalaya eyaletinde kaçak işletilen kömür madeninde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından maden ocağında mahsur kalanlar için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Eyalet polisi Vikash Kumar, olayın "fare deliği madenciliği" adı verilen işçilerin kömür çıkarmak için çömelerek girdikleri dar tünelleri dinamit kullanarak açmaları sonucu meydana geldiğini söyledi. Şu ana kadar 18 kişiye ait cansız bedenin çıkarıldığını, ağır yanık yaraları olan bir kişinin hastaneye kaldırıldığını söyleyen Kumar, yer altında kaç işçinin mahsur kalmış olabileceğinin henüz net olmadığını sözlerine ekledi. Hayatını kaybedenlerin kimlik tespitinin sürdüğünü aktaran Kumar, maden ocağının kimler tarafından işletildiğinin ise henüz belirlenemediğini bildirdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine 200 bin rupi (2 bin 215 dolar) yaralananlara ise 50 bin rupi maddi yardım sağlanacağını duyurdu.

Meghalaya'da 2018 yılında bir maden ocağını yakınlarda bulunan nehir sularının basması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetmişti. - YENİ DELHİ