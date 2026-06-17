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Vatandaşlara usulsüz sağlık raporu aldırarak kamuyu 200 milyon TL zarara uğratan örgüte operasyon

Vatandaşlara usulsüz sağlık raporu aldırarak kamuyu 200 milyon TL zarara uğratan örgüte operasyon
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Hatay merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda, usulsüz sağlık raporu düzenleyerek kamuyu yaklaşık 200 milyon TL zarara uğratan 154 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, örgüt lideriyle birlikte 10 kişi gözaltına alındı.

Hatay merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda vatandaşlara usulsüz sağlık raporu aldırarak kamuyu yaklaşık 200 milyon TL zararı uğrattıkları tespit edilen 154 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, örgüt lideriyle birlikte 10 kişi gözaltına alındı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; 12 Mayıs'ta Hatay merkezli 14 ilde eş zamanlı olarak usulsüz sağlık raporu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" suçlarını işledikleri tespit edilen örgüt lideri ve üyeleri olmak üzere 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda; 6 ajanda, 1 hard disk, 11 adet başka şahıslara ait sağlık raporu, 12 cep telefonu ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin; malulen emeklilik, bakım aylığı, ÖTV muafiyetli araç alımı ve sosyal yardım almak amacıyla usulsüz sağlık kurulu raporu temin ettikleri, bu yöntemle kamuyu yaklaşık 200 milyon TL zarara uğrattıkları tespit edildi. Ayrıca soruşturma kapsamında usulsüz sağlık raporu alan veya almaya çalışan 154 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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