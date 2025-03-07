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Hatay'da Pamuk Fabrikasında Yangın Çıktı

Hatay'da Pamuk Fabrikasında Yangın Çıktı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki pamuk fabrikasının depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Hatay'da pamuk fabrikasının depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Karadurmuşlu Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada yaşandı. Fabrikanın pamuk atıklarının bulunduğu depoda alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle fabrikaya sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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