Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, 'Oruç' uyarısı yapanlara kızdı

Meclis kürsüsünde su içti, "oruç" uyarısı yapanları fırçaladı
Trump'ın kabinesinde bir Konyalı

Trump'ın kabinesinde bir Konyalı! Kritik görev onu bekliyor
Son ankette cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu, zıt sonuçlar çıktı

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim soruldu, ortaya zıt sonuçlar çıktı
PYD elebaşı Salih Müslim: ABD'nin talimatı ile anlaşmadık, özerklik talebimiz yok

PYD elebaşı Müslim'den gündem yaratacak özerklik çıkışı

Hatay'da Motosiklet Tamircilerine Yönelik Denetim Yapıldı

Hatay'da Motosiklet Tamircilerine Yönelik Denetim Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Emniyet Müdürlüğü, İskenderun'da motosiklet tamircilerine yönelik denetimlerde 5 ruhsatsız işyeri tespit etti ve toplamda 31 bin 424 lira ceza uygulandı.

Hatay'da Emniyet Müdürlüğü görevlilerince motosiklet tamircilerine yönelik denetim yapıldı, işyerlerinde bulunan 129 motosiklet kontrol edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İskenderun ilçe genelinde faaliyet gösteren motosiklet tamircilerine yönelik yapılan kontrollerde 21 işyerini denetledi. Denetimlerde; 129 motosiklet kontrol edildi, 67 şahıs sorgulandı.

Yapılan denetimlerde 5 işyerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, 3 işyerinin vergi levhası olmadığı ve 2 iş yerinin ikinci el alım satım sözleşmesi yapmadığı tespit edilerek işyerleri hakkında gerekli idari işlem başlatıldı. Ayrıca 2 adet motosikletin üzerinde plaka bulunmadığından 31 bin 424 lira para cezası uygulandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Unutulmaz dizi film oluyor! Kadro dikkat çekti
img

İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı
img

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'e büyük ayıp
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin en büyük spor salonu zinciri yabancıya satıldı! İşte fiyatı

Türkiye'nin en büyük spor salonu zinciri satıldı! İşte yeni sahibi
Türkiye kripto varlık sektöründe yeni dönem: Kripto platformları için son tarih açıklandı

Kripto platformları için son tarih açıklandı
Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler

Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için bakın ne kadar ödemişler
Akaryakıt fiyatlarına yarından itibaren yeni zam bekleniyor

Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam
Metiner'in Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı

Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümlede kullandı, ortalık karıştı
Kısmetse Olur yarışmacısından Hatipoğlu'na olay soru

"Bu sene farklı bir sorum olacak" dedi, gündeme oturdu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.