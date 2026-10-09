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Hatay Arsuz'da dolu, hasada günler kala 100 dönümlük nar bahçesini vurdu

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Hatay Arsuz'da dolu, hasada günler kala 100 dönümlük nar bahçesini vurdu
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu, yurt dışına gönderilecek 100 dönümlük nar bahçesine büyük zarar verdi. Birkaç gün içinde hasadı yapılacak bahçedeki tonlarca nar yara alırken, üretici 20 dakika süren dolu nedeniyle hasat yapamayacağını söyledi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı, yurt dışına gönderilecek olan 100 dönümlük bahçede yetiştirilen tonlarca narı vurdu. Birkaç gün içerisinde hasadı yapılacak olan bahçede, ağaçlardaki narlar yara alarak zarar gördü.

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı Arsuz ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu. Madenli, Akçalı ve Gözcüler mahalleleri ile çevresinde ceviz büyüklüğünde dolu yağışı görüldü. Şiddetli dolu ve fırtına, ilçedeki tarım arazilerini de olumsuz etkiledi. Akçalı Mahallesi'ndeki 100 dönümlük nar bahçesi, ceviz büyüklüğündeki dolu yağışından dolayı büyük zarar gördü. İhracat ile yurt dışına gönderilmek için yetiştirilen bahçede tonlarca nar zarar görürken üretici Mehmet Yıldırım, 20 dakika etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolunun bahçeye büyük zarar verdiğini söyledi.

"Birkaç gün sonra hasadı yapılacaktı ama artık hasat da yapamayacağız"

Birkaç gün sonra hasadı planlanan nar bahçesinde etkili olan doluyla birlikte ürünün hasat edilemeyecek hale geldiğini anlatan çiftçi Mehmet Yıldırım, narların meyve suyu olarak kullanılmak zorunda kaldığını belirterek, "Burası 100 dönüm nar bahçesi. Meyveler yetişmiş durumda. Hatta birkaç gün sonra buranın hasadı yapılacaktı. Maalesef doğal afet hiçbir şey bırakmadı, bu güne kadar böyle bir şeyle karşılaşmadık. Çok kötü yağdı, tarif edilemeyecek şekilde bir dolu yağdı. Şu an meyvelerin tamamı artık meyve suyuna gidecek, başka türlü kullanılmaz. Dolu çok büyüktü, ceviz tanesi kadar vardı ve bayağı da sürdü. Öyle kısa süreli bir geçiş olmadı, en az 20 dakika aynı büyüklükte dolu yağdı. Bazıları döküldü, bazıları parçalandı. Şu an narların yüzde 99'u mahvolmuş durumda. Birkaç gün sonra hasadı yapılacaktı ama artık hasat da yapamayacağız" dedi.

"20 dakikada yağan dolu, 1 yıllık emeğimizi yok etti"

100 dönümlük nar bahçesine yağan dolu nedeniyle zarara uğrayan çiftçi Süleyman Yıldırım, "Buraya çok kötü dolu yağdı. Nar bahçemiz bayağı etkilendi. Bütün narlarımız gitti. 20 dakikada yağan dolu, 1 yıllık emeğimizi yok etti. Birkaç gün sonra hasat edilecekti, yüzümüz gülecekti ama şimdi zarar etmiş olduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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