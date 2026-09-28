Hasan Altun, Araban Ovası'nda yaban domuzlarının ürünlere zarar verdiğini söyledi

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, Araban Ovası'nda yaban domuzu sürülerinin hasada hazır tarım ürünlerine büyük zarar verdiğini belirterek çiftçileri uyardı.

Yaban domuzlarının zarar verdiği mısır tarlasında incelemelerde bulunan Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, "Araban Ovası'ndaki yaban domuzu istilası, Antep fıstığı bahçeleri başta olmak üzere mısır, üzüm bağı, ve pamuk gibi hasada hazır tüm ürünlerde büyük bir ekonomik kayba ve üretici mağduriyetine yol açıyor. Sürüler halinde Araban Ovası'ndaki ve kırsal bölgelerdeki tüm tarım alanlarına inen yaban domuzları, yalnızca fıstık mahsulleri tüketmekle kalmayıp fıstık ağaçlarının da kollarını kırarak ve köklerine zarar vererek yılların emeğini bir gecede yok ediyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı