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Şanlıurfa'da 45 dönüm buğday ekili alan yandı

Şanlıurfa'da 45 dönüm buğday ekili alan yandı
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 45 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çıkış nedeni araştırılıyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 45 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı Gümüştaş Mahallesi'ndeki buğday ekili arazide çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada mahalle sakinleri, yangının çevredeki ekili arazilere sıçramasını önlemek amacıyla traktörlerle tarlanın etrafını sürerek alevlerin yayılmasını engellemeye çalıştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 45 dönüm buğday ekili alanda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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