Alev alev yandı! Korkutan yangında hasar büyük

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, bir zeytin ve fıstık işleme fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, fabrikada depolanan onlarca beyaz eşya ve mobilya malzemesi alev alev yandı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, fıstık ve zeytin işleme faaliyetlerinin yürütüldüğü bir fabrikada, akşam saatlerinde yangın çıktı.

KORKUTAN YANGIN

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

HASAR BÜYÜK

Yoğun duman ve tesis içinde bulunan onlarca mobilya ve beyaz eşya malzemesinin tutuşmasıyla ekiplerin müdahalede zaman zaman güçlük yaşadığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı