Haberler

Alev alev yandı! Korkutan yangında hasar büyük

Alev alev yandı! Korkutan yangında hasar büyük
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki bir zeytin ve fıstık işleme fabrikasında meydana gelen yangında, depodaki çok sayıda beyaz eşya ve mobilya malzemesi alev alev yandı.

  • Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir zeytin ve fıstık işleme fabrikasında yangın çıktı.
  • Yangında fabrikada depolanan onlarca beyaz eşya ve mobilya malzemesi yandı.
  • İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, bir zeytin ve fıstık işleme fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, fabrikada depolanan onlarca beyaz eşya ve mobilya malzemesi alev alev yandı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, fıstık ve zeytin işleme faaliyetlerinin yürütüldüğü bir fabrikada, akşam saatlerinde yangın çıktı.

KORKUTAN YANGIN

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

HASAR BÜYÜK

Yoğun duman ve tesis içinde bulunan onlarca mobilya ve beyaz eşya malzemesinin tutuşmasıyla ekiplerin müdahalede zaman zaman güçlük yaşadığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor

Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler 'Helal olsun' diyor

Telefon duvar kağıdını görenler "Helal olsun" diyor
Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

"Vasiyetimdir" diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum
Yusuf Dikeç'in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu

Şimdi de Hitman oldu
Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor

Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
Kenti karıştıran 'Ramazan' pankartı: Ekipler indirmek isteyince...

Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...