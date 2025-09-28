Hakem Emre Kaya Bıçaklı Saldırıya Uğradı

İzmir'de oynanacak olan Altay- Eskişehirspor maçı öncesi, karşılaşmada görev alması planlanan yardımcı hakem Emre Kaya, müsabaka öncesi kaldığı otel çıkışında bıçaklı saldırıya uğrayıp bacağından yaralandı.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Alsancak Mahallesi 1467 sokakta meydana geldi. 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu akşam Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak Altay- Eskişehirspor maçında görev alması planlanan yardımcı hakem Emre Kaya (27), sokakta bulunduğu esnada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesinin ardından Kaya, tartıştığı kişi tarafından sol bacağından aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alsancak Devlet Hastanesine kaldırılan Emre Kaya, burada tedavi altına alındı. Yardımcı hakem Kaya'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Ne bakıyorsun" tartışması

Olayla ilgili polis ekiplerine ifade veren Kaya'nın ifadesinde, saldırganı tanımadığını ve 'niye bakıyorsun' diyerek kendisine saldırdığını söylediği öğrenildi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

MHK'dan açıklama

Öte yandan, olayın ardından Merkez Hakem Kurulu (MHK), Emre Kaya'nın yerine maça Muğla bölgesi hakemlerinden Alişan Küçükkoçak'ı yardımcı hakem olarak atadı. MHK'nın resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "28.09.2025 tarihinde oynanacak olan Nesine 3. Lig 4. Grup Altay - Eskişehirspor Kulübü müsabakasının 2. yardımcı hakemi Emre Kaya'nın yaşamış olduğu sağlık problemi nedeniyle yerine Alişan Küçükkoçak atanmıştır." - İZMİR