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Gümüşhane'de dolu ve sağanak hayatı felç etti

Gümüşhane'de dolu ve sağanak hayatı felç etti
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Gümüşhane'de yaklaşık 2 saat süren dolu ve sağanak yağış nedeniyle su taşkınları oluştu, yüksek kesimler beyaza büründü.

Gümüşhane'de yaklaşık 2 saat etkili olan dolu ve sağanak yağış nedeniyle su taşkınları meydana gelirken, yüksek kesimler beyaza büründü.

Kent genelinde öğleden sonra başlayan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 2 saat boyunca aralıklarla etkisini sürdüren yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yer yer sel ve taşkınlar yaşanırken, iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji verilerine göre kent merkezinde metrekareye 26 kilogramın üzerinde yağış düştü. Yağışla birlikte özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan dolu, zemini tamamen beyaz örtüyle kapladı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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