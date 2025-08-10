Gönen'deki Teksüt Fabrikasında Yangın: İki İşçi Hayatını Kaybetti

Gönen'deki Teksüt Fabrikasında Yangın: İki İşçi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bulunan Teksüt fabrikasında çıkan yangında iki işçi hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bulunan Teksüt fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, fabrikanın sevkiyat bölümünde başlayan yangın kısa sürede depolama alanlarına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle çalışanlar tahliye edilirken, yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürülerek soğutma çalışmalarına geçildi.

Yangında Ahmet Can İzmirli ile Özcan Yıldırım hayatını kaybetti. Özcan Yıldırım'ın dün oğlunun sünnetini yaptığı, bugün ise 4/12 vardiyası için işe geldiği öğrenildi. Fabrikanın büyük bölümünde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç

Kadınların seçim anketinde çarpıcı sonuç! İşte birinci çıkan parti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir'de korkutan deprem! Açıklamalar peş peşe geldi

Balıkesir'deki depremin ardından açıklamalar peş peşe geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.