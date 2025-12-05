Gelibolu'da 45 kilo balığa el konuldu, 37 bin 770 lira para cezası kesildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sürdürülebilir su ürünleri avcılığı için denetimlerinde 45 kilo balığa el konurken, 37 bin 770 lira idari para cezası kesildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda Gelibolu ilçesi genelinde sürdürülebilir su ürünleri avcılığı için denetim yapılıyor. Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi, karaya çıkış noktaları, nakil vasıtaları, su ürünleri toptan ve perakende satış yerleri, soğuk hava depolarında su ürünleri kontrol ve denetimi gerçekleştirildi. Son bir hafta içinde gerçekleştirilen denetimlerde 37 bin 770 lira tutarında 1 adet idari para cezası uygulanırken avlanması yasak türlerden olan 45 kilogram vatoz balığı (Raja clavata)'na el konuldu. - ÇANAKKALE