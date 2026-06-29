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Gazipaşa açıklarında kaçak sigara ürünleri ele geçirildi

Gazipaşa açıklarında kaçak sigara ürünleri ele geçirildi
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında balıkçıların ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, deniz yüzeyine saçılmış çok sayıda kaçak tütün ısıtıcı elektronik cihazı topladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında deniz yüzeyine saçılmış çok sayıda kaçak tütün ısıtıcı elektronik cihazlar paketler halinde ele geçirildi. Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizde sürüklenen kaçak ürünleri tek tek toplayarak muhafaza altına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Gazipaşa açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede avlanan bir balıkçı deniz yüzeyinde çok sayıda şüpheli paket fark etti. Paketlerin tütün ürünü olduğunu değerlendiren balıkçı, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

İhbarın ardından koordinatları belirlenen bölgeye kısa sürede ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, deniz yüzeyinde kapsamlı arama ve toplama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde, denizde sürüklenen paketlerin piyasa değeri yüksek olan tütün ısıtıcı elektronik cihazlar olduğu tespit edildi.

Ekiplerce denizden tek tek çıkarılan kaçak ürünler, muhafaza altına alınarak gerekli adli ve idari işlemlerin başlatılması için ilgili birimlere teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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