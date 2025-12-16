Gaziantep'te kaçak akaryakıt ve sigara operasyonu: 6 gözaltı

Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan operasyonda 26 bin 360 litre karışımlı akaryakıt ile 5 bin 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak akaryakıt ve sigara operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde belirlenen adreslere baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 26 bin 360 litre karışımlı akaryakıt ile 5 bin 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.