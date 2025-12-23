Haberler

Gaziantep'te 1,3 milyon TL'lik kaçak elektronik eşya ele geçirildi: 1 gözaltı

Gaziantep'te yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon 350 bin TL olan gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te piyasa değeri 1 milyon 350 bin TL olan gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışma çerçevesinde A.S. isimli şahsın Şahinbey ilçesindeki iş yerine baskın yapıldı. Yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 350 bin TL olan gümrük kaçağı 31 adet tablet, 103 adet akıllı kol saati, 845 adet kablosuz kulaklık, 745 adet şarj adaptörü, bin 817 adet şarj kablosu, 142 adet kablosuz hoparlör, 165 adet tıraş makinesi ve 25 adet akıllı kamera ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.S. hakkında adli işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

