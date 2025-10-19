Haberler

Futbolcu Taraftarlara Bıçakla Saldırdı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Süper Amatör Lig maçında Artıspor'un futbolcusu, elindeki bıçakla Sivrihisarspor taraftarlarının üzerine yürüdü. Olay sonrası güvenlik güçleri müdahale ederek arbedeyi kontrol altına aldı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Sivrihisarspor ile Artıspor arasında oynanan maçta iddialara göre bir futbolcu, bıçakla taraftarların üzerine yürüdü.

Olay, Süper Amatör Lig'de Sivrihisarspor ve Artıspor arasında oynanan karşılaşmada yaşandı. Görüntüyü kaydeden amatör kameramanın iddialarına göre, maçın ilk yarısında forma giyen Artıspor'un 7 numaralı oyuncusu İsmail Esmer, ikinci yarıda oyundan alındı. Yedek kulübesinde bulunduğu sırada 72. dakikada elinde kesici bir aletle Sivrihisar taraftarlarının üzerine yürüyen futbolcu, tribünleri tahrik ederek, ortamın bir anda gerilmesine neden oldu. Olaylara hızla müdahale eden güvenlik güçleri, Esmer'i soyunma odasına götürerek gerginliği kontrol altına aldı. Taraftarların tepkisi bir süre devam ederken,, olayın büyümeden sona erdiği öğrenildi.

Yetkililerin konuyla ilgili rapor hazırladığı ve disiplin kurulunun olayı değerlendireceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
