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42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı

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42 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 169 şüpheli gözaltına alındı. Kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmak suçlarından aranan, ifade ve teşhislerde adları geçen bu kişilerden biri ise polis operasyonu sırasında saklandığı dolabın arka tarafındaki gizli bölmede yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 42 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 169 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlükleri TEM şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, 42 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

169 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlar kapsamında, FETÖ terör örgütünün "güncel yapılanması, finans yapılanması, öğrenci yapılanması, emniyet mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanması" ve çeşitli meslek grupları içerisinde faaliyet yürüten, sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapan, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunan, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanan ve örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmak suçlarından aranan, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olan 169 şüphelinin yakalandığını aktardı.

Ruhsatsız tabanca ve tüfekler, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda doküman ve dijital materyalin ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, Valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

DOLABIN ARKASINDA KISKIVRAK YAKALANDI

Öte yandan Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyona ilişkin videoda, şüphelilerden birinin evdeki dolabın arkasına saklandığı görüldü. Polisin adım adım takip ettiği şahıs, ekiplerin dolabı öne doğru çekmesinin ardından saklandığı gizli bölmede kıskıvrak yakalandı.

42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYemliha Karakoç:

TEM kadar oç bir polis bölümü yok.

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Haber YorumlarıAndrew Chan:

Saraydaki Baş fetö'cüyü neden tutuklamıyorsunuz?

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Haber YorumlarıAli Baba:

hocam dön artık diye ağlayan Bekir bozdağ ne zaman gözaltına alınacak ?

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