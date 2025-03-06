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Fenerbahçe-Glasgow Rangers Maçı Sonrası Ölümcül Kaza: Bir Sürücü Tutuklandı

Fenerbahçe-Glasgow Rangers Maçı Sonrası Ölümcül Kaza: Bir Sürücü Tutuklandı
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Beşiktaş'ta, Fenerbahçe-Glasgow Rangers maçı için gelen İskoçya taraftarı Christopher Potter'a çarparak ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı. Diğer sürücü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, Fenerbahçe- Glasgow Rangers maçı için gelen İskoçya taraftarına çapıp ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı. Diğer sürücü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana gelmişti. Fenerbahçe- Rangers maçını izlemek için İstanbul'a gelen İskoçya vatandaşı Christopher Potter, dün gece saatlerinde bir eğlence mekanında tanıştığı kadını otele bırakmak için birlikte ticari taksiye binmişti. Bir süre sonra para çekmek için ticari taksiyi durdurarak yolun karşısındaki ATM'ye gidip para çektikten sonra dönüşte yayalara kırmızı ışık yandığı esnada yola çıkan Potter'a, önce U.Ç. isimli sürücünün ardından H.G. isimli şahsın kontrolündeki araç çarpmıştı. Potter olay yerinde hayatını kaybetmiş ve U.Ç. ile H.G. isimli sürücüler ise olay yerinde yakalanmıştı. Emniyette sorguları biten iki sürücü de 'taksirle öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan H.G. isimli şahıs hakkında adli kontrol serbest bırakılırken, U.Ç. isimli sürücü ise tutuklanarak ceza evine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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