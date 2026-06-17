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Başkan Duranay: "72 Ay taksit imkanı esnafımıza nefes aldıracak"

Başkan Duranay: '72 Ay taksit imkanı esnafımıza nefes aldıracak'
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Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, vergi borçlarının 72 aya kadar taksitlendirileceğini ve tecil faizinin yüzde 29'a düşürüldüğünü açıkladı. Başvurular 31 Ağustos 2026'ya kadar yapılabilecek.

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, vergi borçlarının taksitle ödenmesinin esnafa rahat bir nefes aldıracağını açıkladı.

Vergi borçlarının yapılandırılması ve taksitlendirilmesine ilişkin yeni düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası açıklamalarda bulunan Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, düzenleme kapsamında vergi dairelerince takip edilen bazı kamu alacakları için 72 aya kadar taksitlendirme imkanı sağlanırken, tecil faizi oranı da yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüldüğünü söyledi.

Başvuruların 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Duranay, "Esnaf ve sanatkarlarımızın yaşadığı ekonomik zorluklar göz önüne alındığında, vergi borçlarının faizsiz olarak yapılandırılmasını tercih ederdik. Ancak mevcut şartlarda hayata geçirilen bu düzenlemeyi, esnafımızın üzerindeki mali yükün hafifletilmesi adına olumlu buluyoruz. Özellikle 72 aya kadar taksitlendirme imkanı, ödeme güçlüğü yaşayan esnaf ve sanatkarlarımızın borçlarını daha rahat bir şekilde yapılandırmalarına ve ödemelerine katkı sağlayacaktır" dedi.

Başvuru süresinin kaçırılmaması gerektiğine dikkat çeken Duranay, esnaf ve sanatkarların vergi daireleri veya mali müşavirlerden detaylı bilgi almalarının faydalı olacağını ifade etti.

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yetkilileri, söz konusu düzenlemenin tüm esnaf ve sanatkarlara hayırlı olmasını temenni ederek, borcu bulunan mükelleflerin başvurularını zamanında yapmaları çağrısında bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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