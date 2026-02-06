Haberler

Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde 313 bin TL ceza kesildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü, denetimlerde 68 firmada tespit edilen aykırılıklar nedeniyle toplam 313 bin 867 TL idari para cezası uyguladı.

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin son 1 hafta içerisinde gerçekleştirdiği denetimlerde tespit edilen aykırılıklar için toplam 313 bin 867 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerinin il merkezinde ve ilçelerinde çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 1 Şubat - 5 Şubat tarihleri arasında denetim yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 68 firmada 3 bin 340 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 313 bin TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 13 firmada 65 ürün kontrol edilirken, tutulan raporlar Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta ilk maçında kırmızı kart gören Asllani'ye şok ceza

Bu hareketin bedeli çok ağır oldu
Canlı yayında cin çıkarıyordu: Son halini görenler tanıyamıyor

Canlı yayında cin çıkarıyordu: Son halini görenler tanıyamıyor
Fener taraftarını kahreden gol

Fener taraftarını kahreden gol
Genç manken evinde ölü bulundu

Sektör yasta! Genç manken evinde ölü bulundu
Beşiktaş'ta ilk maçında kırmızı kart gören Asllani'ye şok ceza

Bu hareketin bedeli çok ağır oldu
Trump en sevdiği lideri açıkladı: Bukele büyük bir müttefik

Tahmin etmekte zorlanacaksınız! Trump en sevdiği lideri açıkladı
Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı

Senin gibi anne olmaz olsun! Görüntüyü veren kanal da hedefte