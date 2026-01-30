Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde 729 bin TL ceza kesildi

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin son 1 ay içerisinde gerçekleştirdiği denetimlerde tespit edilen aykırılıklar için toplam 729 bin 791 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerinin il merkezinde ve ilçelerinde çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 2026 yılının ocak ayı boyunca denetim yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 204 firmada 9 bin 20 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 729 bin 791 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 60 firmada 298 ürün kontrol edilirken, tutulan raporlar Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR